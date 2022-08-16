Очень мне нравится этот хлопок, – Ермак

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "утро возле Джанкоя началось со взрывов". Подоляк отметил разницу между Крымом, который контролирует Украина, и оккупированным россиянами полуостровом.

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Также советник главы ОП намекнул на то, что на оккупированном полуострове продолжается демилитаризация вооруженных сил россии.

Еще раз напомню, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии,

– написал Подоляк.

Более лаконично на взрывы в оккупированном Крыму отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он опубликовал рисунок и написал в социальных сетях "Хороший рисунок. Очень мне нравится этот хлопок".



Реакция Ермака на взрывы в Крыму / Фото из соцсетей главы ОП

Что известно о "хлопке" в оккупированном Крыму

Утро 16 августа оказалось беспокойным для жителей города Джанкой: там загорелась электростанция. Также сообщалось о взрывах в селе Азовское под Джанкоем.

В социальных сетях появилась информация, что в Азовском самоуничтожается очередной склад боеприпасов врага.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Азовском произошел взрыв в воинской части оккупантов. Чубаров отметил, что попадание произошло в хранилище с боеприпасами врага.

В России подтвердили взрывы в селе Майское, заявив о детонации на складе боеприпасов. Также российские пропагандисты сообщили о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое.

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