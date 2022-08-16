Под обстрелами оказалось одно из сел Симферопольского района. Вероятно, местных жителей застал еще один "хлопок". Об этом сообщили пропагандисты, информирует 24 канал.

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Что известно о новых взрывах вблизи Симферополя

росияне утверждают, что кроме "хлопка" вблизи Джанкоя, 16 августа также слышали взрывы возле Симферополя.

Под обстрел попал также склад в селе Гвардейское Симферопольского района. Отработал БПЛА малого размера,

– заявили пропагандисты.

Массированные взрывы в Крыму: последние новости

В оккупированный Джанкой в ​​Крыму утром 16 августа подвезли свежую партию "хлопка". Из-за взрывов повреждения получила железная дорога, по которой оккупанты перекидывали технику.

Подробности взрывов вблизи Джанкоя рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он заявил о попадании в хранилище боеприпасов у Джанкоя. Впоследствии он также написал о точном попадании по воинской части россиян в Азовском.

На взрывы в Крыму отреагировали в офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что на оккупированном полуострове продолжается демилитаризация вооруженных сил России.

Ранее взрывы в Крыму раздавались 9 августа на авиабазе российских оккупантов. Сообщалось о взрывах на аэродроме "Саки", откуда российские самолеты атаковали Юг Украины.

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