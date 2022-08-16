Сейчас детонация боеприпасов продолжается. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Какова сейчас ситуация в Крыму
По словам Чубарова, уже эвакуировали более двух тысяч жителей.
оккупантами оцеплена зона в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов, откуда эвакуируется все гражданское население. Детонация боеприпасов продолжается,
– рассказал он.
Чубаров отметил, что российские оккупанты заложили склад боеприпасов в фермах бывшего животноводческого комплекса села Майское, которое расположено вблизи поселка Азовское Джанкойского района.
Мощные взрывы в Крыму: что известно
Рефат Чубаров подтвердил точное попадание по воинской части оккупантов 16 августа в поселке Азовское Джанкойского района. По его словам, взрывы раздаются в течение часа.
россияне уже с вещами выезжают к родственникам на территорию страны-агрессора. Они в панике собрали чемоданы и готовы в любой момент прятаться в подвале.
минобороны россии заявило, что в районе Майского в Крыму произошла вспышка на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов.
Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются.
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