Вибухи на військових об'єктах російських окупантів у Криму дуже налякали громадян країни-окупанта, які жили на анексованому півострові. Вони зрозуміли, що звільнення півострова – лише питання часу, і вирішили заздалегідь покинути тимчасово окупований півострів.

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Перед Кримським мостом росіяни встановили КПП

Через бажання росіян втекти в півострова перед Кримським мостом утворилися великі черги. Окупанти вирішили ще більше сповільнити трафік та встановили перед мостом КПП.

Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі,

– повідомив координатор КримSOS Денис Савченко.

За його інформацією, після "бавовни" 16 серпня у Джанкої та біля Сімферополя з Криму до росії вирушили приблизно 38 тисяч автомобілів. Також кількість автомобілів росіян, яка рухалася у напрямку росії, була зафіксована після "невдало викинутого недопалка" у Новофедорівці.

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