Взрывы на военных объектах российских оккупантов в Крыму очень испугали граждан страны-оккупанта, живших на аннексированном полуострове. Они поняли, что освобождение полуострова – только вопрос времени и решили заранее покинуть временно оккупированный полуостров.

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Перед Крымским мостом россияне установили КПП

Из-за желания россиян бежать в полуостров перед Крымским мостом образовались большие очереди. Оккупанты решили еще больше замедлить трафик и установили перед мостом КПП.

Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи,

– сообщил координатор КрымSOS Денис Савченко.

По его информации, после "хлопка" 16 августа в Джанкое и возле Симферополя из Крыма в россию отправились примерно 38 тысяч автомобилей. Также количество автомобилей россиян, двигавшихся в направлении россии, было зафиксировано после "неудачно выброшенного окурка" в Новофедоровке.

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