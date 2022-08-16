"Необачність" росіян та влучність ЗСУ провокують потужні вибухи на військових об'єктах ворога. Нашим громадянам на окупованих територіях варто подбати про свою безпеку.

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Безпека мешканців на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив, що щодня з'являються повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово окупована росіянами. Втрати ворога – це завжди гарні новини, які не мають супроводжуватися небезпекою для наших громадян.

Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби,

– закликав Зеленський.

Він додав, що причини вибухів можуть бути абсолютно різні, особливо потішні версії висуває російська пропаганда. Мета "бавовни" на окупованих територіях одна – знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів, це рятує життя наших людей.

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