Про це 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Однак, за його словами, якщо вдарять окупанти, то українські захисники не забаряться з відповіддю.

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Чи може росія завдати масованого удару 24 серпня

Фейгін вважає, що кремль цілком може готувати такий удар по Україні на День Незалежності.

москва, дійсно, може відповісти за Крим, за ті три майже підряд знищення аеродрому в Новофедорівці, Джанкої і Гвардійському,

– сказав російський правозахисник.

На його думку, масованим ударом окупанти захочуть показати Україні, що не варто повторювати нічого подібного, тим паче з кримським мостом.

Питання в тім, наскільки цей удар буде відрізнятися за своєю жорстокістю і масштабом від того, що ми вже бачили,

– заявив він.

Адже, зауважив російський правозахисник, окупанти кожного дня обстрілюють територію України, вбиваючи мирних громадян.

"росія так тільки погіршить своє становище"

За словами Фейгіна, якщо російські загарбники вдарять по Україні, то наші Збройні Сили обов'язково відреагують на таке.

Це взаємозалежні події. Тому насправді росія так тільки погіршить своє становище,

– переконаний він.

Правозахисник пояснив, що після цього Україна почне просити дати їй зброю й, зокрема, тактичні балістичні ракети ATACMS.

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Чи можуть вплинути переговори Зеленського з Ердоганом

Фейгін зауважив, що росія та її пропагандисти домагаються, щоб громадськість в Україні закликала Президента Володимира Зеленського піти на мирні переговори, поступки й капітуляцію.

А відбувається щось протилежне. І поки що суспільна думка навпаки вимагає від Зеленського ще більшої рішучості,

– наголосив він.

Тому, на думку правозахисника, багато що залежить від перебігу подій. Адже у Львові можуть бути досягнуті певні домовленості між Зеленським і Ердоганом. До того ж Збройні Сили України теж готуються до нових можливих ударів москви.

Більше про загрозу з боку росії на День Незалежності

Невдовзі Україна відзначатиме головне державне свято – День Незалежності. Президент Володимир Зеленський заявив, що є запланована програма заходів на 24 серпня. Проте зараз інформацію про них не розголошують з міркувань безпеки.

Окупанти регулярно готують різноманітні підступні кроки проти України. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, є інформація про ймовірні провокації напередодні Дня Незалежності України.

Головною загрозою у День Незалежності є завдання авіаційних та ракетних ударів. Але, як заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, українські захисники працюють над тим, щоб забезпечити спокій нашого населення.

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