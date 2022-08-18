Об этом 24 каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Однако, по его словам, если ударят оккупанты, то украинские защитники не замедлят ответить.

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Может ли россия нанести массированный удар 24 августа

Фейгин считает, что кремль вполне может готовить такой удар по Украине в День Независимости.

москва, действительно, может ответить за Крым, за те три почти подряд уничтожения аэродрома в Новофедоровке, Джанкое и Гвардейском,

– сказал российский правозащитник.

По его мнению, массированным ударом оккупанты захотят показать Украине, что не стоит повторять ничего подобного, тем более с крымским мостом.

Вопрос в том, насколько этот удар будет отличаться по своей жестокости и масштабу от того, что мы уже видели,

– заявил он.

Ведь, отметил российский правозащитник, оккупанты каждый день обстреливают территорию Украины, убивая мирных граждан.

"россия так только усугубит свое положение"

По словам Фейгина, если российские захватчики ударят по Украине, то наши Вооруженные Силы обязательно отреагируют на это.

Это взаимосвязанные действия. Поэтому на самом деле россия так только усугубит свое положение,

– убежден он.

Правозащитник объяснил, что после этого Украина станет просить дать ей оружие и, в частности, тактические баллистические ракеты ATACMS.

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Могут ли повлиять переговоры Зеленского с Эрдоганом

Фейгин отметил, что россия и ее пропагандисты добиваются, чтобы общественность в Украине призвала Президента Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры, уступки и капитуляцию.

А происходит нечто противоположное. И пока общественное мнение наоборот требует от Зеленского еще большей решительности,

– подчеркнул он.

Поэтому, по мнению правозащитника, многое зависит от хода событий. Ведь во Львове могут быть достигнуты некоторые договоренности между Зеленским и Эрдоганом. К тому же, Вооруженные Силы Украины тоже готовятся к возможным ударам москвы.

Больше об угрозе со стороны россии в День Независимости

Вскоре Украина отметит главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский заявил, что запланирована программа мероприятий на 24 августа. Однако сейчас информацию о них не разглашают по соображениям безопасности.

оккупанты регулярно готовят различные коварные шаги против Украины. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, есть информация о возможных провокациях в канун Дня Независимости Украины.

Главной угрозой в День Независимости является нанесение авиационных и ракетных ударов. Но, как заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, украинские защитники работают над тем, чтобы обеспечить покой нашего населения.

Достойно внимания – оккупанты в перехватах уже заговорили о 24 августа: смотрите видео