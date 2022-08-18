Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он не исключает, что россия готовится нанести массированный удар по Украине на День Независимости.

Читайте также До 24 августа должны пойти на нас огромными силами: оккупант боится контрнаступления ВСУ

Для чего россия стягивает С-300 к линии фронта

Жданов отметил, что существует два варианта возможного применения этих ракетных комплексов. Или россияне хотят увеличить количество ракет для массированного обстрела в День Независимости.

Второй вариант, который может быть причиной стягивания этих ракет, – они хотят увеличить плотность средств противовоздушной обороны,

– сказал военный эксперт.

Он объяснил, что оккупанты, возможно, поступают так в предвкушении того, что мы можем получить западную авиацию. Ведь разговоры о предоставлении нам западных образцов авиации идут уже давно. К тому же, в американских СМИ была информация, что некоторые наши летчики уже проходят соответствующие учения.

Военный эксперт напомнил, что Украина с первого дня полномасштабного вторжения россии просила системы ПВО, авиацию, артиллерию, танки и другие боевые бронированные машины. Нам дали почти все, за исключением авиации. Поэтому вполне вероятно, что через месяц-полтора она может появиться в небе Украины с нашими же пилотами.

Жданов назвал два варианта действий россии в День Независимости: смотрите видео

Какие ракеты может использовать россия

Жданов считает, что москва может нанести массированный удар по Украине на День Независимости. Однако маловероятно, что она применит ракеты "Кинжалы", поскольку их в россии очень мало. Невелико также и количество самолетов, переоборудованных под эту ракету.

Массированный удар может быть нанесен еще оставшимся "Калибрами" морского базирования. Может быть нанесен обычными баллистическими ракетами к ракетам комплекса "Искандер",

– заявил он.

Военный эксперт отметил, что у россии очень большой арсенал ракет класса "воздух-земля". В частности, ракеты Х-22, Х-101, Х-55 и Х-555. К тому же, к южному побережью материковой части Украины получают береговой ракетный комплекс типа "Бастион" и ракеты П-800 "Оникс", которыми обстреливали Одесскую и Николаевскую области.

Обратите внимание! Обычно зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300 используют для противовоздушной обороны. Впрочем, российские оккупанты додумались бить из этого оружия по наземным целям.

Использование россией комплексов С-300: что известно

россия начала активно использовать для удара зенитно-ракетные комплексы С-300. В американском Институте изучения войны считают, что это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.

Сейчас россия стягивает к границам с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Как сообщает СтратКом ВСУ, говорится, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами в зенитно-ракетный комплекс С-300.

В то же время ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.

Достойно внимания – россия стягивает технику к границе с Украиной и на оккупированные территории: смотрите видео