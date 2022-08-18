Также из разговора следует, что информацию о контрнаступлении распространяет среди солдат российская разведка. Вероятно, таким способом руководство россии пытается простимулировать демотивированных захватчиков.

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У россиян паника из-за контрнаступления ВСУ

Запуганный оккупант рассказывает маме, что украинские военные готовятся ко Дню Независимости и до 24 августа должны начать мощное контрнаступление.

Показательную казнь хотят устроить,

– рассказывает оккупант, искренне верящий своему командованию.

В то же время мать захватчика убеждает его, что все будет хорошо, а военное начальство обязательно "что-то придумает", возможно, делится она предположениями, усилит войска. Впрочем, захватчик не особо обращает внимание на эти реплики и паникует, что командованию безразлично их жизнь, а в случае контрнаступления тел россиян никто не будет искать.

Один парень сказал: "Мы здесь все останемся". Пожалуй, он прав,

– констатирует россиянин.

Традиционно оккупант рассказал о дефиците кадров и пожаловался на своего командира бригады. Он рассказал, что тот хотел оставить их бригаду на позициях еще и на "третий срок".

Оккупант боится контрнаступления ВСУ 24 августа: смотрите видео

Чего украинцам ждать День Независимости

Пока командование россии готовит своих солдат к масштабному контрнаступлению, настоящая опасность идет с их стороны. Так, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что россияне накапливают ракеты для того, чтобы нанести максимально массированный ракетный удар по нашей территории.

В то же время СтратКом ВСУ рассказал, что россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Речь идет, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами. В ведомстве подчеркнули, что угроза массированного обстрела, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа.

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