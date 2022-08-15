Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что с большой вероятностью – это затишье перед бурей.

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оккупанты готовятся к 24 августа

Жданов не исключает, что российские захватчики сейчас притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа.

оккупанты понимают, что 24 августа – это будет День Независимости Украины,

– подчеркнул он.

Военный эксперт напомнил, что накануне, то есть 23 августа, мы отмечаем еще один праздник – День Государственного Флага Украины.

россияне могут готовить массированный ракетный удар на 24 августа: смотрите видео

"Это затишье перед бурей"

Жданов считает, что россияне накапливают ракеты для того, чтобы осуществить максимально массированный ракетный удар по нашей территории.

Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, что оно перед бурей,

– заявил военный эксперт.

Он предположил, что ракетных ударов может быть несколько и они растянутся по времени, начиная с 23 по 25 августа. А может быть и один – 24 августа.

Обратите внимание! Несколько месяцев назад Литва собрала деньги на Байрактар для Украины. Его тогда турецкая компания передала бесплатно, а за эти деньги купили много необходимых вещей для ВСУ. Теперь ко Дню Независимости литовцы собирают деньги на новое оружие для украинских военных.

Больше о Дне Независимости Украины

Вскоре Украина отметит главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский заявил, что запланирована программа мероприятий на 24 августа. Однако сейчас информацию о них не разглашают по соображениям безопасности.

Каждый год у украинцев на День Независимости был выходной день, впрочем, в условиях военного положения календарь выходных дней претерпел определенные изменения. Все государственные праздники, ранее выходные, автоматически отменены. Потому День Независимости будет полностью рабочим днем.

Оккупанты регулярно готовят различные коварные шаги против Украины. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, есть информация о возможных провокациях в канун Дня Независимости Украины.

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