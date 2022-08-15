Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что с большой вероятностью – это затишье перед бурей.

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оккупанты готовятся к 24 августа

Жданов не исключает, что российские захватчики сейчас притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа.

оккупанты понимают, что 24 августа – это будет День Независимости Украины,
– подчеркнул он.

Военный эксперт напомнил, что накануне, то есть 23 августа, мы отмечаем еще один праздник – День Государственного Флага Украины.

россияне могут готовить массированный ракетный удар на 24 августа: смотрите видео

"Это затишье перед бурей"

Жданов считает, что россияне накапливают ракеты для того, чтобы осуществить максимально массированный ракетный удар по нашей территории.

Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, что оно перед бурей,
– заявил военный эксперт.

Он предположил, что ракетных ударов может быть несколько и они растянутся по времени, начиная с 23 по 25 августа. А может быть и один – 24 августа.

Больше о Дне Независимости Украины

  • Вскоре Украина отметит главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский заявил, что запланирована программа мероприятий на 24 августа. Однако сейчас информацию о них не разглашают по соображениям безопасности.
  • Каждый год у украинцев на День Независимости был выходной день, впрочем, в условиях военного положения календарь выходных дней претерпел определенные изменения. Все государственные праздники, ранее выходные, автоматически отменены. Потому День Независимости будет полностью рабочим днем.
  • Оккупанты регулярно готовят различные коварные шаги против Украины. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, есть информация о возможных провокациях в канун Дня Независимости Украины.

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