Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что с большой вероятностью – это затишье перед бурей.
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оккупанты готовятся к 24 августа
Жданов не исключает, что российские захватчики сейчас притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа.
оккупанты понимают, что 24 августа – это будет День Независимости Украины,
– подчеркнул он.
Военный эксперт напомнил, что накануне, то есть 23 августа, мы отмечаем еще один праздник – День Государственного Флага Украины.
россияне могут готовить массированный ракетный удар на 24 августа: смотрите видео
"Это затишье перед бурей"
Жданов считает, что россияне накапливают ракеты для того, чтобы осуществить максимально массированный ракетный удар по нашей территории.
Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, что оно перед бурей,
– заявил военный эксперт.
Он предположил, что ракетных ударов может быть несколько и они растянутся по времени, начиная с 23 по 25 августа. А может быть и один – 24 августа.
Больше о Дне Независимости Украины
- Вскоре Украина отметит главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский заявил, что запланирована программа мероприятий на 24 августа. Однако сейчас информацию о них не разглашают по соображениям безопасности.
- Каждый год у украинцев на День Независимости был выходной день, впрочем, в условиях военного положения календарь выходных дней претерпел определенные изменения. Все государственные праздники, ранее выходные, автоматически отменены. Потому День Независимости будет полностью рабочим днем.
- Оккупанты регулярно готовят различные коварные шаги против Украины. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, есть информация о возможных провокациях в канун Дня Независимости Украины.
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