Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что Запад не испугается угроз москвы и не капитулирует.

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"Путин успешно шантажировал Запад тактическим ядерным оружием"

Пионтковский отметил, что Путин не случайно схватился за шантаж, связанный с Запорожской атомной электростанцией.

Любимый его шантаж был – угроза ядерного нападения с использованием тактического ядерного оружия против Украины или Запада. До этого шантажа он прибегал довольно успешно 15 лет,

– заметил российский публицист.

Он подчеркнул, что из-за опасений, что путин может применить ядерное оружие, Запад пытался не раздражать главу кремля. Поэтому Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году. По этой же причине была вялая реакция на агрессию в Грузии и оккупацию Крыма.

Почему путин прибег к шантажу с ЗАЭС: смотрите видео

"путина убьют в случае применения ядерного оружия"

Пионтковский считает, что шантаж путина не может продолжаться бесконечно, ведь Запад не испугается и не капитулирует. Открытыми и закрытыми каналами главе кремля дали четко понять, что в случае использования ядерного оружия он получит сокрушительный отпор им же. И это коснется путина лично.

Переводя на язык питерской подворотни, которая знакома путину с детства, – его просто убьют в этом случае,

– заявил он.

Поэтому, добавил российский публицист, путин выбрал другой путь ядерного шантажа. Он придумал историю о том, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, создавая угрозу типа Чернобыльской катастрофы для всей Европы.

Важно! россии не удалось воплотить в жизнь свой план по легитимизации оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции. Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, Совбез ООН на своем заседании поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС.

Обстрелы Запорожской АЭС: что известно

Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. российские захватчики превратили ее в военную базу.

6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа оккупанты чуть не попали в энергоблок на ЗАЭС.

13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.

Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.

Кстати – упали электроопоры, которые идет от Запорожской АЭС: смотрите видео