Про це 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що Захід не злякається погроз москви й не капітулює.

Читайте також Смердючий терорист із брудною бомбою, – Давидюк про обстріли ЗАЕС

"Путін успішно шантажував Захід тактичною ядерною зброєю"

Піонтковський зазначив, що путін не випадково схопився за шантаж, пов'язаний із Запорізькою атомною електростанцією.

Улюблений його шантаж був – погроза ядерного нападу з використанням тактичної ядерної зброї проти України або Заходу. До цього шантажу він вдавався досить успішно 15 років,

– зауважив російський публіцист.

Він наголосив, що через побоювання, що путін може застосувати ядерну зброю, Захід намагався не дратувати главу кремля. Тому Україну і Грузію не прийняли до НАТО у 2008 році. З цієї ж причини була млява реакція на агресію в Грузії та окупацію Криму.

Чому путін вдався до шантажу із ЗАЕС: дивіться відео

"путіна вб'ють у випадку застосування ядерної зброї"

Піонтковський вважає, що шантаж путіна не може тривати безкінечно, адже Захід не злякається й не капітулює. Відкритими і закритими каналами главі кремля дали чітко зрозуміти, що у випадку використання ядерної зброї він отримає нищівну відсіч нею ж. І це зачепить путіна особисто.

Перекладаючи мовою пітерського підворіття, яке знайоме путіну з дитинства, – його просто вб'ють у цьому випадку,

– заявив він.

Тому, додав російський публіцист, путін обрав інший шлях ядерного шантажу. Він вигадав історію про те, що українці обстрілюють Запорізьку АЕС, створюючи загрозу на кшталт Чорнобильської катастрофи для всієї Європи.

Важливо! росії не вдалося втілити у життя свій план щодо легітимізації окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції. Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, Радбез ООН на своєму засіданні підтримав Україну в намаганні повернути суверенне право на ЗАЕС.

Обстріли Запорізької АЕС: що відомо

Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.

6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. А 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.

13 серпня окупанти вкотре вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території велися обстріли.

Також стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.

До речі – впали електроопори, які йдуть від Запорізької АЕС: дивіться відео