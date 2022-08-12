Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що засідання Радбезу ООН укотре підтвердило, що солідарність країн є важливою для протистояння росії, котра прагне змінити світовий порядок.

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Результати засідання Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС

Галущенко висловив удячність усім, хто підтримав Україну в намаганні повернути суверенне право на ЗАЕС.

Черговий план росії – цього разу щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції – провалився,

– наголосив він.

Міністр зауважив, що більшість учасників засідання Радбезу ООН чудово розуміють, чого варті цинічні заяви росії та її безсоромні маніпуляції.

Галущенко висловив сподівання, що те презирство до здорового глузду й зверхнє ставлення до учасників Радбезу ООН, яке продемонструвала росія, стануть поштовхом до якнайшвидшого відправлення спільної місії МАГАТЕ і ООН на Запорізьку станцію для її деокупації та гарантування ядерної безпеки світу.

Обстріли Запорізької АЕС: що відомо

російські військові 11 серпня знову обстріляли Запорізьку АЕС. Ворог влучив зовсім неподалік від першого енергоблока.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух раніше розповів, що у разі аварії на станції потрібно буде евакуювати 275 тисяч людей з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що відомство готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції.

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