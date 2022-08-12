Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, что солидарность стран важна для противостояния россии, которая стремится изменить мировой порядок.

Обратите внимание Оккупанты врут об "отбитой атаке" ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

Результаты заседания Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС

Галущенко выразил благодарность всем, кто поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС.

Очередной план россии – на этот раз по поводу легитимизации своих войск на украинской атомной станции – провалился,

– подчеркнул он.

Министр отметил, что большинство участников заседания Совбеза ООН прекрасно понимают, чего стоят циничные заявления россии и ее беззастенчивые манипуляции.

Галущенко выразил надежду, что презрение к здравому смыслу и пренебрежительное отношение к участникам Совбеза ООН, которое продемонстрировала россия, станут толчком к скорейшему отправлению совместной миссии МАГАТЭ и ООН на Запорожскую станцию для ее деоккупации и обеспечения ядерной безопасности мира.

Обстрелы Запорожской АЭС: что известно

российские военные 11 августа снова обстреляли Запорожскую АЭС. Враг попал совсем недалеко от первого энергоблока.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух ранее рассказал, что в случае аварии на станции нужно будет эвакуировать 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что ведомство готовится к любым сценариям развития событий на Запорожской атомной электростанции.

К теме – Институт изучения войны сделал заявление по ЗАЭС: смотрите видео