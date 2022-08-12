Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що у путіна в рукаві є один останній козир, яким він постійно погрожує зіграти.

Зверніть увагу росіяни зацікавлені в постійній роботі Запорізької АЕС, – експертка з ядерної безпеки

"путін поводиться як смердючий терорист"

Давидюк зазначив, що путін часто вдається до шантажу світу, а цього разу – це брудна бомба.

Він поводиться як смердючий терорист десь на ринку в Іраку,

– сказав політолог.

У цьому, зауважив він, велика проблема і виклик для світу. Адже з путіним намагаються грати в цивілізовані ігри, закриваючи очі на його проблеми, зокрема, на нелегітимність присутності росії в ООН. Тоді як він намагається шантажувати заручниками.

"Радіація не знає кодонів"

За словами Давидюка, проблема ще й у тім, що є певні пасивні країни, які заявляють про те, що не хочуть лізти у конфлікт.

Друзі я хочу вас розчарувати. Ви не лізете. Кордонів радіація не знає, якщо він підірве цю станцію,

– наголосив він.

Він нагадав, що свого часу внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС зараження отримали 5 мільйонів білорусів.А після Хіросіми і Нагасакі показники радіації зросли в усьому світі. Тому треба більш серйозно підходити в цьому питанні.

Давидюк розповів, як путін шантажує світ брудною бомбою: дивіться відео

"У путіна в рукаві є один останній козир"

Давидюк вважає, що світові лідери уже втомилися від путіна, тому що ядерний шантаж став надто частим. глава кремля постійно йде на ядерний шантаж щоразу, коли програє.

В нього у рукаві є один козир останній, а більше немає. Тому він ним постійно погрожує, що він ним зіграє,

– заявив політолог.

Водночас він вважає, що владімір путін ним не зіграє.

До речі! Експерти проаналізували кадри обстрілів Запорізької атомної електростанції. З цього аналізу видно, що саме російські окупанти відкривають вогонь по атомному об'єкту.

Обстріли Запорізької АЕС: що відомо

російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС 11 серпня. Тим часом експерти проаналізували кадри удару за кілька днів до цього. З цього аналізу видно, що саме окупанти відкривають вогонь по атомному об'єкту.

Очільник МАГАТЕ заявив, що хоче очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію. Та це може бути тільки за умови, якщо місія співпрацюватиме з двома сторонами конфлікту.

Крім того, за даними розвідки, окупанти замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.

Варте уваги – чи може Запорізька АЕС повторити трагедію Чорнобиля: дивіться відео