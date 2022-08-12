Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що у путіна в рукаві є один останній козир, яким він постійно погрожує зіграти.
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"путін поводиться як смердючий терорист"
Давидюк зазначив, що путін часто вдається до шантажу світу, а цього разу – це брудна бомба.
Він поводиться як смердючий терорист десь на ринку в Іраку,
– сказав політолог.
У цьому, зауважив він, велика проблема і виклик для світу. Адже з путіним намагаються грати в цивілізовані ігри, закриваючи очі на його проблеми, зокрема, на нелегітимність присутності росії в ООН. Тоді як він намагається шантажувати заручниками.
"Радіація не знає кодонів"
За словами Давидюка, проблема ще й у тім, що є певні пасивні країни, які заявляють про те, що не хочуть лізти у конфлікт.
Друзі я хочу вас розчарувати. Ви не лізете. Кордонів радіація не знає, якщо він підірве цю станцію,
– наголосив він.
Він нагадав, що свого часу внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС зараження отримали 5 мільйонів білорусів.А після Хіросіми і Нагасакі показники радіації зросли в усьому світі. Тому треба більш серйозно підходити в цьому питанні.
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"У путіна в рукаві є один останній козир"
Давидюк вважає, що світові лідери уже втомилися від путіна, тому що ядерний шантаж став надто частим. глава кремля постійно йде на ядерний шантаж щоразу, коли програє.
В нього у рукаві є один козир останній, а більше немає. Тому він ним постійно погрожує, що він ним зіграє,
– заявив політолог.
Водночас він вважає, що владімір путін ним не зіграє.
Обстріли Запорізької АЕС: що відомо
- російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС 11 серпня. Тим часом експерти проаналізували кадри удару за кілька днів до цього. З цього аналізу видно, що саме окупанти відкривають вогонь по атомному об'єкту.
- Очільник МАГАТЕ заявив, що хоче очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію. Та це може бути тільки за умови, якщо місія співпрацюватиме з двома сторонами конфлікту.
- Крім того, за даними розвідки, окупанти замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.
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