Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давыдюк. Он подчеркнул, что у путина в рукаве есть один последний козырь, которым он постоянно угрожает сыграть.

Обратите внимание россияне заинтересованы в постоянной работе Запорожской АЭС, – эксперт по ядерной безопасности

"путин ведет себя как вонючий террорист"

Давидюк отметил, что путин часто прибегает к шантажу мира, а в этот раз – это грязная бомба.

Он ведет себя как вонючий террорист где-то на рынке в Ираке,

– сказал политолог.

В этом, отметил он, большая проблема и вызов миру. Ведь с путиным пытаются играть в цивилизованные игры, закрывая глаза на его проблемы, в частности, на нелегитимность присутствия россии в ООН. В то время как он пытается шантажировать заложниками.

"Радиация не знает границ"

По словам Давидюка, проблема еще и в том, что есть некоторые пассивные страны, которые заявляют о том, что не хотят лезть в конфликт.

Друзья я хочу вас разочаровать. Вы не лезете. Границ радиация не знает, если он подорвет эту станцию,

– подчеркнул он.

Он напомнил, что в свое время в результате взрыва на Чернобыльской АЭС заражение получили 5 миллионов белорусов. А после Хиросимы и Нагасаки показатели радиации выросли по всему миру. Поэтому нужно более серьезно подходить к этому вопросу.

Давидюк рассказал, как путин шантажирует мир грязной бомбой: смотрите видео

"У путина в рукаве есть один последний козырь"

Давидюк считает, что мировые лидеры уже устали от путина, потому что ядерный шантаж стал слишком частым. глава кремля постоянно идет на ядерный шантаж всякий раз, когда проигрывает.

У него в рукаве есть один козырь последний, а больше нет. Поэтому он им постоянно угрожает, что он им сыграет,

– заявил политолог.

В то же время он считает, что владимир путин им не сыграет.

Кстати говоря! Эксперты проанализировали кадры обстрелов Запорожской атомной электростанции. Из этого анализа видно, что именно российские оккупанты открывают огонь по атомному объекту.

Обстрелы Запорожской АЭС: что известно

российские войска еще раз обстреляли Запорожскую АЭС 11 августа. Между тем, эксперты проанализировали кадры удара за несколько дней до этого. Из этого анализа видно, что именно оккупанты открывают огонь по атомному объекту.

Глава МАГАТЭ заявил, что хочет возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию. Но это может быть только при условии, что миссия будет сотрудничать с двумя сторонами конфликта.

Кроме того, по данным разведки, оккупанты заминировали 2 энергоблока станции и завезли на территорию ЗАЭС военную технику.

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