Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Также есть информация о возможных провокациях в канун Дня Независимости Украины.

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россияне постоянно готовят разные провокации

Данилов не рассказал деталей о возможных провокациях от россиян. Он подчеркнул – оккупанты регулярно пытаются совершить определенные коварные действия. Однако силы обороны работают над тем, чтобы раскусить планы врага.

Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям,

– отметил Данилов.

Он признает, что не все может оказаться под контролем. Но это нормальная ситуация – в Украине полномасштабная война. Специалисты постоянно работают над выявлением планов врага и их нейтрализацией – дают либо дипломатический, либо военный, либо другой ответ.

Данилов о возможных провокациях со стороны россии: смотрите видео

Возможные провокации от оккупантов: что известно