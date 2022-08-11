российские оккупанты уже очень долго размышляют над тем, как бы уменьшить военную поддержку искусных воинов ВСУ. У них уже начинает заканчиваться обученная живая сила, а склады с боеприпасами горят один за другим, поэтому они решили для ускорения процесса попытаться дискредитировать главу нашего государства – Владимира Зеленского.

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россияне спланировали информационную акцию для дискредитации Зеленского

Как сообщили в Главном управлении разведки, российские оккупанты нацелились на дискредитацию Владимира Зеленского. Для этого они создали целую новую структуру, аффилированную спецслужбами оккупантов. Плацдармом для этой службы станут страны западной Европы.

Известно, что россияне собираются создать фейковый "Фонд Зеленского" и предложат гражданам и организациям определенных стран приобщиться к его деятельности. Затем они хотят создать "ассортиментную линию" и размещать ее на торговых площадках Европы, а затем развивать по принципу "сетевого маркетинга". По мнению врага, это гарантирует быстрое распространение информации в медиапространстве.

Подготовку к операции оккупанты завершили: создали сайт фонда, подготовили фейковые скриншоты для публикации, заручились поддержкой "сетевых лидеров и блогеров", а также создали много мемов и комментариев для дальнейшего распространения.

ГУР призвало европейцев не верить провокациям врага и тщательно проверять источники, с которых они потребляют информацию об Украине.

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