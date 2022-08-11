російські окупанти вже дуже довго мізкують над тим, як би зменшити військову підтримку майстерних воїнів ЗСУ. В них вже починає закінчуватися навчена жива сила, а склади з боєприпасами палають один за одним, тому вони вирішили для прискорення процесу спробувати дискредитувати главу нашої держави – Володимира Зеленського.

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росіяни спланували інформаційну акцію для дискредитації Зеленського

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, російські окупанти націлилися на дискредитацію Володимира Зеленського. Для цього вони створили аж цілу нову структуру, яка афільована спецслужбами окупантів. Плацдармом для діяльності цієї служби стануть країни західної Європи.

Відомо, що росіяни збираються створити фейковий "Фонд Зеленського" та запропонують громадянам та організаціям визначених країн долучитися до його діяльності. Потім вони хочуть створити "асортиментну лінію" та розміщувати її на торгівельних майданчиках Європи, а потім розвивати за принципом "мережевого маркетингу". На думку ворога, це гарантує швидке розповсюдження інформації у медіапросторі.

Підготовку до операції окупанти завершили: створили сайт фонду, підготовили фейкові скриншоти для публікації, заручилися підтримкою "мережевих лідерів та блогерів", а також створили багато мемів та коментарів для подальшого розповсюдження.

ГУР закликало європейців не вірити провокаціям ворога та ретельно перевіряти джерела, з яких вони споживають інформацію про Україну.

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