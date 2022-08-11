Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, є декілька факторів, які свідчать про значні втрати росіян:

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Щонайменше двічі на Сході України були зафіксовані випадки, коли літаками Су-25 штурмової авіації пілотували люди, яким було за 60 років. Згідно зі всіма правилами, – це людина, яка є військовим пенсіонером й не може допускатися до польотів.

"Це свідчить про те, що в росії почалися проблеми з військовими льотчиками", – акцентував Олександр Мусієнко.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, окупанти хвалилися, що кинули найбільш боєздатну авіацію. Це якраз ті військові літаки й пілоти, в яких є досвід "сирійської кампанії".

Це не показник, тому що вони воювали проти противника, в якого не було засобів ППО – такий собі показник й такий собі досвід. В Сирії їм нічого не заважало завдавати цих ударів,

– пояснив Олександр Мусієнко.

"Тут вони зіткнулися з тим, що Україна почала відповідати, а вони почали втрачати літаки та пілотів", – додав експерт.

Навчання в білорусі

Олександр Мусієнко нагадав, що майже все літо в білорусі проводять навчання російських військових льотчиків, які відпрацьовують різного роду завдання. Це означає, що вони в прискореному темпі намагаються підготувати пілотів, адже є проблеми в цій сфері.

Аеродром в Новофедорівці

Експерт пояснив, чому аеродром в Новофедорівці, важливий з точки зору, як мілітарна ціль. За його словами, саме з нього використовувалися літаки бомбардувальники Су-24, які завдавали ударів по окупованій території, по українських позиціях, обстрілювали українська міста на Півдні.

На сьогодні спроможностей робити це саме з окупованого Криму – стало менше,

– розповів Олександр Мусієнко.

"Звичайно, я допускаю, що вони будуть вживати заходів для відновлення цього військового аеродрому. Можливо, будуть перекидати туди додаткову авіацію. Проте втрати значні, це свідчить про те, що ця "бавовна" була вдала", – додав Мусієнко.

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