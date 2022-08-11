Такі дані оприлюднив український Генштаб вранці 11 серпня. За останню добу ЗСУ знищили 200 ворогів.

Важливо Звільнення Херсона – на 100% досяжне завдання ще цього року, але треба почекати, – Марченко

Втрати ворога:

особового складу – 43 000 (+200)

танків – 1846 (+14);

бойових броньованих машин – 4100 (+14);

артилерійських систем – 974 (+3);

РСЗВ – 261;

засоби ППО – 134;

літаків – 232;

гелікоптерів – 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);

крилаті ракети – 185;

кораблі /катери – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);

спеціальна техніка – 90 (+1).



Втрати ворога станом на 11 серпня / Фото Генштаб ЗСУ

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

росія зазнає шалених втрат у війні проти України

8 серпня втрати росії у війні з Україною оцінили в Пентагоні. Повідомляється, що росіяни втрати від 70 до 80 тисяч осіб. Відповідне число охоплює і вбитих і поранених окупантів.

Заступник міністра оборони США Колін Кол заявив, що з такими втратами росія не досягла жодної цілі, про які говорив владімір путін.

росія також зазнала втрат після того, як до аеродрому "Саки" в окупованому Криму привезли "бавовну". Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило втрату 9 російських літаків.

До речі – ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині: дивіться відео