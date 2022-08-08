Така цифра охоплює і вбитих і поранених окупантів. Такими є дані підрахунку Пентагону, про які на брифінгу повідомив заступник міністра оборони США Колін Кол.

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росія зазнає колосальних втрат

Колін Кол наголосив, що росія зазнає колосальних втрат у війні. Водночас заступник голови Пентагону відзначив, що з такими втратами росія не досягла жодної цілі, про які говорив владімір путін.

Є підстави припускати, що росіяни втратили 70 чи 80 тисяч людей менш як за шість місяців війни. Йдеться про приблизну кількість як про вбитих, так і поранених військових росії,

– заявив Кол.

Варто зазначити, що якщо дотримуватися принципу того, що кількість поранених більша за кількість загиблих, то можна дійти висновку, що в США вважають, що в Україні загинуло менше солдатів, ніж за даними Генштабу ЗСУ.