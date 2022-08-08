Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти та не полишає надій на захоплення українських територій. Однак наші військові відбивають атаки окупантів.

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Ситуація на Півночі

Станом на 18:00 8 серпня ситуація на Волинському на Поліському напрямках залишається незмінною. На Сіверському напрямку окупанти продовжують обстріл прикордонних регіонів з території росії.

Під ворожі обстріли знову потрапили населені пункти Сумщини та Чернігівщини. Крім атак. окупанти проводили повітряну розвідку.

Ситуація на Сході

На Харківському напрямку окупанти за допомогою реактивної та ствольної артилерії й танків намагаються стримати просування наших військ у глиб тимчасово окупованих територій. Ворог обстріляв понад десяток населених пунктів та завдав авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака й проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотників біля Цупівки та Руських Тишків.

На Слов'янському напрямку схожа ситуація – окупанти обстрілюють населені пункти та завдають авіаударів. Крім того, загарбники намагалися покращити своє тактичне становище в районі Богородичного, але безрезультатно – ЗСУ відбили атаку.

На Донецькому напрямку окупанти зосередилися на тому, аби завдавати максимального ураження позиціям наших військових, щоб уникнути їхнього переміщення на інші напрямки. Ворог застосовує усі засоби для обстрілів.

На Краматорському напрямку окупанти так само продовжують обстріли. Водночас на Бахмутському напрямку росіяни атакують позиції наших військових поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Крім того, ворог завдає авіаударів. У напрямках на Бахмут, Зайцеве, Вершину і Кодему окупанти намагалися вести штурмові дії, але наші військові зупинили їх.

На Авдіївському напрямку окупанти знову вирішили наступати в напрямках на Авдіївку та Піски, однак після потужних ударів ЗСУ ворог відступив.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ в районах Мар'їнки та Шевченка. Однак окупанти без успіху відійшли.

На Запорізькому напрямку, як і майже на всіх напрямках фронту, продовжуються цинічні обстріли мирних населених пунктів. Водночас у районі Запоріжжя та Павлограда окупанти вели повітряну розвідку.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли з артилерії й танків 15 населених пунктів та завдали авіаударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Також ворог активно веде повітряну розвідку.

Водночас у Чорному морі в готовності до завдання авіаударів перебувають 4 носії крилатих ракет.

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