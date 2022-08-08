Як пояснила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, знищуючи ворожі склади, ЗСУ деморалізовують ворога.

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Гуменюк наголосила, що Сили оборони півдня продовжують наносити точкові ураження противнику, не руйнуючи інфраструктуру.

Сили оборони півдня тривалий час забезпечують вогневий контроль, який працює, має своє призначення та наносить точкові ураження по планах ворога. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми не даємо ворогові нею користуватися,

– заявила вона.

За її словами, ворог на Херсонщині та Миколаївщині, втративши запаси, деморалізується та не може виконувати бойову роботу як раніше.

Яка обстановка на Півдні

Наталя Гуменюк констатувала, що на півдні росіяни підтягують резерви та формують ударні групи, але Сили оборони ситуацію контролюють.

"На півдні обстановка залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Ворог підтягує резерви та намагається розгорнути ударні угрупування та вишукує місця для проведення маневрів. Однак, ЗСУ тримають ситуацію під контролем, зокрема і вогневим, та суттєво вносить корективи у ці плани", – сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Просуватися суходолом окупант зараз немає можливості, тому свою увагу акцентує на артилерійських обстрілах та ракетних ударах.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

На Південнобузькому напрямку росіяни докладають основних зусиль до того, щоб не дати ЗСУ просунутися. Крім того, вони активно ведуть розвідку за допомогою безпілотників та обстрілюють населені пункти й лінію зіткнення.