Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 30 июля США анонсировали очередной пакет военной помощи для Украины.

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Его размер будет достигать 550 миллионов долларов.

"Мы о таких названиях только мечтали"

"Это будет мощная помощь. Мы сейчас договариваемся, чтобы она пришла как можно скорее. Для нас скорость – очень важный вопрос", – сказал Данилов.

Он отметил, что также очень важно качество оружия. Секретарь СНБО напомнил, что в начале российского вторжения в Украину в Киеве даже предположить не могли, насколько мощной будет военная помощь Запада.

"Мы о таких названиях в марте только мечтали. Я прекрасно помню, как Президент собирал каждое утро и каждый вечер (совещание – 24 канал). Все сидели и ломали головы, где что взять,

– подчеркнул Данилов.

"Через 1 – 2 недели шаг за шагом оно пошло. И вот сейчас у нас совсем другие названия, другое качество ", – добавил он.

Почему удивляются на Западе

Секретарь СНБО поблагодарил украинских защитников и защитниц за то, как они мастерски используют иностранное оружие. Он добавил, что в западных странах удивлены тем, как быстро украинские воины учатся пользоваться новыми видами вооружения.

Такого не ожидал никто. Представители западных стран учатся 3 – 5 месяцев. Наши воины овладевают этим современным оружием за 1,5 – 2 недели. Также там удивлены, как мы его используем. Они просто в восторге,

– сказал Данилов.

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