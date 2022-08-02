Про це 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. 30 липня США анонсували черговий пакет військової допомоги для України.

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Його розмір сягатиме 550 мільйонів доларів.

"Ми про такі назви лише мріяли"

"Це буде потужна допомога. Ми зараз домовляємося, щоб вона прийшла якомога швидше. Для нас швидкість – дуже важливе питання", – сказав Данілов.

Він зазначив, що також дуже важлива якість зброї. Секретар РНБО пригадав, що на початку російського вторгнення в Україну у Києві навіть припустити не могли, наскільки потужною буде військова допомога Заходу.

"Ми про такі назви у березні лише мріяли. Я чудово пам'ятаю, як Президент збирав кожного ранку і кожного вечора (нараду – 24 канал). Усі сиділи та ламали голови, де що взяти,

– наголосив Данілов.

"Через 1 – 2 тижні крок за кроком воно пішло. І от зараз у нас зовсім інші назви, інша якість", – додав він.

Чому дивуються на Заході

Секретар РНБО подякував українським захисникам і захисницям за те, як вони майстерно використовують іноземну зброю. Він додав, що у західних країнах вражені тим, як швидко українські воїни навчаються користуватися новими видами озброєння.

Такого не очікував ніхто. Представники західних країн навчаються 3 – 5 місяців. Наші воїни опановують цю сучасну зброю за 1,5 – 2 тижні. Також там вражені, як ми її використовуємо. Вони просто в захваті,

– сказав Данілов.

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