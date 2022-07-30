Вогнева потужність ЗСУ завдяки активній підтримці цивілізованого світу зростає. Кожна країна намагається зробити свій збройний внесок у перемогу наших воїнів над російськими окупантами.
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Польща готова передати гаубиці Krab
У червні Польща та Україна підписали контракт щодо надання ЗСУ 8 САУ Krab. Як стало відомо польським журналістам, зараз триває завершення останніх формальностей, після чого зброю відправлять в Україну.
Також відомо, що завершується навчання наших майстерних воїнів, які з допомогою "Крабів" будуть збільшувати шалений показник втрат російських окупантів.
Компанія Huta Stalowa Wola має виготовити для ЗСУ 60 гаубиць Krab. 18 САУ польська армія надала ще в травні зі своїх власних ресурсів. Воїни ЗСУ вже демонстрували, що ця зброя дозволяє влучно бити по позиціях ворога.
Війна росії з Україною: останні новини
- російські окупанти почали зливати в мережу відео з катуваннями українців. Таким чином вони хотіли залякати українців та потішити свій дикунський народ, який давно втратив людську подобу.
- Ворог збирається утримувати Херсон всіма силами. Він вже почав перекидати на Південь свої підрозділи з Донбасу та готовий підсилити угруповання окупантами з Харківського напрямку.
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