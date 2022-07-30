Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він нагадав, що перед російським командуванням постала дилема – посилювати наступ на Сході чи захист на Півдні.

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Військовий експерт наголосив, що окупанти справді опинилися у складній ситуації на всіх ділянках фронту.

Плани ворога на Півдні

Зокрема, ЗСУ успішно відтісняють ворога на Херсонщині. За словами Мусієнка, це правильна стратегія з двох причин.

По-перше, українські захисники змушують окупантів відступати. На додачу ще й знищують логістичну інфраструктуру та склади боєприпасів ворога.

По-друге, через успіхи української армії росіяни сушать собі голову над тим, як посилити свою оборону на Півдні.

Для цього окупанти можуть перекидати війська з інших напрямків.

Вони навіть з Харківського напрямку готуються перекинути частину підрозділів на Південь,

– зазначив військовий експерт.

Він вважає, що якщо загарбники зважаться на такий крок, то їхні позиції під Харковом суттєво послабляться.

"Хороші передумови для наших сил"

Зокрема, підрозділи ворога, які зараз ремонтують техніку під Бєлгородом, не встигнуть підійти на заміну.

Це створює хороші передумови для наших сил. Ми можемо зняти кільце напруги біля Харкова і навіть перерізати постачання на Ізюм,

– сказав Мусієнко.

Військовий експерт також додав, що окупанти опинилися у програшній ситуації і на Сході. Адже їхні наступальні дії не мають там успіхів.

"Б'ються головою об стіну"

Попри ганебні поразки на фронті, російська пропаганда продовжує транслювати наміри окупантів захопити Південь. На думку Мусієнка, навіть якщо кремль перекине туди додаткові сили, окупантам нічого не вдасться.

Вони б'ються там, ніби головою об стіну. Все свідчить про те, що сил для наступу у них немає,

– наголосив військовий експерт.

Чого чекають окупанти

Тому, за його словами, росіяни зараз займають очікувальну позицію.

росія буде максимально тягнути час до середини або до кінця серпня. Багато окупантів просто сидять на позиціях на Сході чи на Півдні в очікуванні ротації,

– сказав Мусієнко.

Він повідомив, що до кінця серпня москва намагатиметься зібрати 20 тисяч військових, яких можна буде кинути або на заміну, або на доукомплектування російської армії.

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"Але це не буде плюс до тих військ, які вже є. Ймовірно, когось доукомплектують, а когось виведуть", – припустив військовий експерт.

За словами Мусієнка, у цій ситуації є переваги для України.

Ми в очікуванні накопичення зброї і реалізації правильних стратегій для контрнаступу,

– додав він.

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