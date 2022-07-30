Два різних погляди на один світ

У Європі після століть кровопролитних війн прийшли до першого способу. кремль століттями проповідує другий. Прихильники першого способу щиро не розуміють мотивації других. Навіщо воювати один з одним, якщо вигідніше співпрацювати?

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З погляду європейців ситуація з газом виглядає так: "Ми дбаємо про чисте повітря. Переходимо з вугілля та мазуту на природний газ. Збільшуємо виробництво традиційної для людини сонячної, вітрової та гідроенергії. росіяни теж живуть у Європі. І дихають тим самим повітрям. Їм це вигідно. Ми постачаємо в росію товари та технології в обмін на газ. Інвестуємо у російські підприємства. Постачаємо турбіни та труби для газопроводів. Пропонуємо брати участь у водневій енергетиці. Ми живемо краще, і росіяни живуть краще".

У парадигмі кремля ця ситуація виглядає інакше: "Всі, хто не з нами, ті проти нас. Наші вороги планують перейти від традиційних для нас джерел – нафти та газу – на нетрадиційні сонце та вітер. Вони будують плани позбавити нас наших природних багатств. Тоді краще вдарити першими. Ми скоротили постачання газу. Ціна злетіла до неба. Грошей у бюджеті побільшало. Вороги скоротили постачання товарів та технологій. Гроші тепер нікуди подіти. Кількість палаців та чорної ікри у нас на столах при цьому залишилася незмінною".

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Сценарій великої війни

Агресія проти України розвивалася за тими самими лекалами. кремль викотив європейцям ультиматум про повернення другого способу взаємодії із зовнішнім світом до кордонів 1997 року. Європейці покрутили біля скроні. Тоді кремль вдарив першим.

Пів року Європу попереджали про напад, що готується. Європейці не вірили. Вони щиро вважають, що сусідні країни прагнуть до Євросоюзу не для того, щоб нашкодити росії, а тому що це вигідно всім, враховуючи росіян.

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