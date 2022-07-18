Вибитий "меч" з рук росії

Адже такі проєкти, як "Північний потік-2", можуть бути використані в якості геополітичної зброї, щоб тримати всю Центрально-східну Європу під своїм контролем.

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І дійсно, щойно пролунали із Заходу голоси, що засуджують російську агресію, та оголошення столицями вільного світу про призупинення відкриття "Північного потоку-2", кремль миттєво відреагував, пригрозивши кількаразовим підвищенням цін на газ.

Республіка Польща, розуміючи ризики, вже давно намагається стати незалежною від поставок енергоносіїв з росії. Це має бути досягнуто, зокрема, завдяки газопроводу Baltic Pipe, через який газ із Норвегії надходитиме до цієї країни.

Варто зазначити, що ареал Північного моря є, без перебільшення, газовим хабом, місцем перетину безлічі газопроводів у різних напрямках від Великої Британії та Норвегії до Німеччини й Нідерландів. Також у водоймі є численні поклади блакитного палива.

На тлі газових шантажів, які перманентно здійснює рф, до яких із нещодавніх варто віднести наказ владіміра путіна про оплату за російський газ у рублях, що призвело до призупинення "газпромом" постачання блакитного палива, зокрема до Польщі, для Варшави постало одне з найважливіших завдань – пов'язати країну із родовищами Північного моря таким чином, щоб національна економіка могла ефективно використати пов'язані з цим прибутки.

Тож поки на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи, з повною зупинкою через нього постачання газу до Німеччини, оператор Gaz-System – стратегічна компанія, яка відповідає за транспортування природного газу та управління найважливішими газопроводами в Польщі, завершила технічне введення в експлуатацію 41 кілометра газопроводу "Нехоже – Плоти". Зазначена ділянка є основною частиною проєкту Baltic Pipe, що з'єднує морську частину газогону із національною транспортною системою Польщі.

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Польський гігант

Загалом Baltic Pipe складається з п'яти основних компонентів: газопроводу дном Північного моря, розширеної газотранспортної системи в Данії, газокомпресорної станції на узбережжі даyського острова Зеландія, газогону дном Балтійського моря між Данією та Польщею і розширеної польської газотранспортної системи. За перші три відповідає Energinet, а за дві інші – Gaz-System.

Найдовшу сухопутну ділянку Baltic Pipe вже проклали. Наступним етапом має бути газифікація та введення в експлуатацію. Паралельно ведуться роботи з будівництва приймального термінала в Конажево й готується підключення до морської частини газогону.

Як повідомив 14 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, вже укладено контракти на транспортування газу через Baltic Pipe. Цього року він має становити 5 мільярдів кубометрів, а 2023-го – 10 мільярдів кубометрів.

Очільник уряду підкреслив, що сьогодні Польща є "газовою суверенною" країною. Мабуть, він має рацію. Адже у той час, коли Берлін укладав газові контракти із москвою, одним із перших кроків до енергонезалежності уряду "Права і справедливості" після виборів 2015 року було якраз-таки рішення про будівництво газопроводу Baltic Pipe, спрямованого на створення нового коридору постачання газу на європейський ринок, з можливістю транспортування газу із Норвегії на ринки Данії і Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх державах, враховуючи Україну.

Втім, це ще не все. З 1 травня 2022 року між Польщею та Литвою запрацював інтерконектор магістрального газопроводу GIPL, який приєднав країни Балтії через Сувалкський коридор до європейського газового ринку. До кінця вересня щорічна технічна пропускна спроможність газопроводу в напрямку Литви становитиме 2 мільярди кубометрів, а в бік Польщі – приблизно 1,9 мільярда кубометрів (приблизно 10% річної потреби Польщі). У кінцевому підсумку щорічна пропускна спроможність газопроводу становитиме 2,5 мільярди кубометрів до Литви та 2 мільярди кубометрів у сторону Польщі.

Цей газопровід є інтерконектором між Польщею та Литвою, а також готовою відповіддю на чергову спробу газового шантажу росії,

– заявив президент Польщі Анджей Дуда під час відкриття.

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Показово, що контракт на будівництво цього газопроводу підписали тоді, коли й вирішили побудувати газопровід Baltic Pipe – у 2015 році. Будівництво GIPL співфінансовано коштами Європейського Союзу – в межах фінансового інструменту Connecting Europe.

Ба більше, денонсація у травні Варшавою міжурядової газової угоди на постачання газу із росії (у відповідь на зупинку москвою постачання газу до Польщі) дозволить використання польської ділянки газогону "Ямал – Європа", якою велося транспортування російського газу, для постачання блакитного палива із Німеччини.

Варто згадати й про розширення СПГ-терміналу у Свіноуйсьце, який входить до європейського списку проєктів спільного інтересу. Цей список включає інвестиції, що мають особливе значення для підвищення безпеки та ступеня диверсифікації постачань природного газу в Європі.

Зазначена інвестиція здійснюється у два етапи. Перший полягає в збільшенні наявних потужностей, зокрема двох регазифікаторів SCV (Submerged Combustion Vaporiser). На другому етапі відбувається будівництво третього резервуара, який буде трохи більшим за два, котрі вже існують, – об'ємом 180 тисяч кубометрів скрапленого природного газу (всього три резервуари вміщатимуть 500 тисяч кубометрів). Термінал невдовзі зможе надавати до 6,2 мільярда кубометрів газу на рік, що є дуже вагомим показником.

Вдалий момент для вирішального удару

Отже, поки в Німеччині побоюються, що росія затягуватиме відновлення поставок, щоб чинити на неї тиск, а уряд Угорщини, наприклад, через зростання цін на паливо та енергоносії, оголосив надзвичайний стан в енергетиці, Республіка Польща крок за кроком втілює політику унезалежнення від російського блакитного ресурсу, з перспективою перетворення на регіональний газовий хаб.

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Є сподівання, що Україна скористається можливістю, щоб в осяжному майбутньому безперешкодно та у достатніх об'ємах отримувати газ для своїх потреб від західних сусідів.

Ситуація однозначно завдасть болісного удару по амбіціях кремля. Адже енергетичний сектор є одним із головних стовпів російської експансіоністської політики, знищення якого однозначно прискорить падіння агресивного людиноненависницького режиму задля блага як регіону Центрально-східної Європи, так і для усього цивілізованого світу.

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