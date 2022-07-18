Корупція як девіз

Сюрприз-сюрприз. До речі, характерно: в Службі безпеки України повно зрадників, у Національному антикорупційному бюро України немає зрадників.

Радимо Чому росіян дратують чорнобривці й огірочки українців

Звісно, ​​Баканов не був гідним кандидатом очолити СБУ. Якщо ти під час війни призначаєш головою ключової спецслужби свого друга дитинства, здавалося, що могло піти не так. Але ж справа не в Баканові. І не в ньому одному. Справа у самій спецслужбі.

Ні для кого зі світу українського бізнесу не було сюрпризом, що в СБУ буде повно зрадників. Просто тому, що бізнес знає, чим займалася СБУ усі останні роки та навіть десятиліття. СБУ кошмарила бізнес, СБУ кришувала контрабанду. Цим усім займалася та продовжує займатися СБУ. Навіть під час війни. І безліч волонтерів вам можуть розповісти подробиці. Так, у спецслужбі є чесні хлопці-контррозвідники та чесні фахівці з "Альфи". Але не вони визначають обличчя контори. Зовсім не вони.

Червона ганчірка для путіна

А який урок дала нам ця війна? Корупціонер – найкращий друг путіна. А найбільший його ворог – це реформований інститут. Тому путіна так дратує НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Антикорупційний суд. Бо там він не може знайти союзників.

Чому він не може там знайти союзників? Тому що ці органи були сформовані з нуля, з чесним конкурсом, із громадським контролем та під контролем наших західних партнерів. Суспільство та Захід прагнули не пустити туди корупціонерів, а виявилося, що не пустили туди друзів путіна. Сам принцип формування нових інститутів став запорукою того, що там немає друзів путіна. Що там немає колаборантів.

Не пропустіть На жаль, Вінниць у нас буде ще не одна і не дві

Видимість змін

У Сербії затримали Наумова, наприклад. Заступник голови СБУ. Хтось щось не знав про Наумова до початку війни? Здається, таких людей не було. Він був абсолютним рафінованим корупціонером. І це навіть ніхто особливо не приховував. І якщо така людина вільно отримує таку посаду, то в чому причина, що так багато колаборантів опиняється у спецслужбі? Хіба в самому прізвищі голови цієї спецслужби?

Чи стане ситуація в СБУ та прокуратурі тепер кращою? Швидше за все, ні. Принцип призначення головних змінився там? Ні. Реформу СБУ проведено? Ні. Таким чином, причин для зміни ситуації просто немає.

Як можна змінити ситуацію? Лише реформою СБУ. Забрати в неї "грошові" функції та залишити контррозвідку. Щоб Служба безпеки України займалася безпекою України, а не контрабандою та питаннями економіки та бізнесу, які насправді завжди, абсолютно завжди, виявлялися питаннями корупції.

Без повноцінної реформи, без конкурсів, без ринкових зарплат там усі кадрові зміни будуть лише перестановкою ліжок. Тим більше, якщо принципи призначення залишаються тими самими, що й раніше.

Варте уваги – кого Зеленський призначив тимчасовим очільником СБУ: дивіться відео