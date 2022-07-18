Коррупция как девиз

Сюрприз-сюрприз. Кстати, характерно: в Службе безопасности Украины полно изменников, в Национальном антикоррупционном бюро Украины нет изменников.

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Конечно, Баканов не был достойным кандидатом возглавить СБУ. Если ты во время войны назначаешь главой ключевой спецслужбы своего друга детства, казалось, что могло пойти не так. Но ведь дело не в Баканове. И не в нем одном. Дело в самой спецслужбе.

Ни для кого из мира украинского бизнеса не было сюрпризом, что в СБУ будет полно предателей. Просто потому, что бизнес знает, чем занималась СБУ все последние годы и даже десятилетия. СБУ кошмарила бизнес, СБУ крышевала контрабанду. Этим всем занималась и продолжает заниматься СБУ. Даже во время войны. И множество волонтеров вам могут рассказать подробности. Да, в спецслужбе есть честные ребята-контрразведчики и честные специалисты из "Альфы". Но не они определяют лицо конторы. Вовсе не они.

Красная тряпка для путина

А какой урок преподала нам эта война? Коррупционер – лучший друг путина. А величайший его враг – это реформированный институт. Поэтому путина так раздражает НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Антикоррупционный суд. Там он не может найти союзников.

Почему он не может там найти союзников? Поскольку эти органы были сформированы с нуля, с честным конкурсом, с общественным контролем и под контролем наших западных партнеров. Общество и Запад стремились не пустить туда коррупционеров, а оказалось, что не пустили туда друзей путина. Сам принцип формирования новых институтов стал залогом того, что там нет друзей путина. Что там нет коллаборантов.

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Видимость изменений

В Сербии задержан Наумов, например. Заместитель председателя СБУ. Кто-то не знал о Наумове до начала войны? Похоже, таких людей не было. Он был абсолютным рафинированным коррупционером. И это даже никто особо не скрывал. И если такой человек свободно получает такую ​​должность, то в чем причина, что так много коллаборантов оказывается в спецслужбе? Разве в самой фамилии главы этой спецслужбы?

Станет ли ситуация в СБУ и прокуратуре теперь лучше? Скорее всего, нет. Принцип назначения главных изменился там? Нет. Реформа СБУ проведена? Нет. Таким образом, причин для изменения ситуации попросту нет.

Как изменить ситуацию? Только реформой СБУ. Забрать у нее "денежные" функции и оставить контрразведку. Чтобы Служба безопасности Украины занималась безопасностью Украины, а не контрабандой и вопросами экономики и бизнеса, которые действительно всегда, абсолютно всегда, оказывались вопросами коррупции.

Без полноценной реформы, без конкурсов, без рыночных зарплат там все кадровые изменения будут только перестановкой кроватей. Тем более, если принципы назначения остаются прежними.

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