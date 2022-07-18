Несвяте ДБР

Тобто в СБУ і ОГП зрадники є, а, наприклад, в татарівському Державному бюро розслідувань – немає. Я правильно зрозумів президента / Єрмака?

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Нагадаю, що журналістка Ірина Ромалійська оприлюднила, як на початку війни ДБРівці знищували таємні матеріали проваджень щодо:

Харківських угод;

вугільних схем Медведчука;

причетності до розстрілів на Майдані голови СБУ Якименка;

доведення до зубожіння української армії (з підозрюваними Януковичем та двома його міністрами оборони).

Причому нищили матеріали далеко західніше столиці (наприклад, в Хмельницькому). До речі, національний марафон крутить рекламу ДБР, в якій вони "разом зі ЗСУ дають відсіч ворогу". У "котлах" Львівської митниці татарівське ДБР "воювало" в перші місяці війни.

Цікаве тула, псков, рязань та інші "десантні" центри росіян масово ховають свою худобу

Просте пояснення загадкових перестановок

Ця "рокіровка" – банальний захист своїх корупціонерів від майбутнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, блокувати призначення якого Банкова більше не може (через тиск Європейського Союзу, Великої Сімки і суспільства).

Нагадаю, що саме Симоненко поховав справу Татарова. Так само він буде відмазувати інших бубочок президента / Єрмака.

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