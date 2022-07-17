Відповідні укази з'явилися увечері 17 липня на сайті президента України. Володимир Зеленський під час вечірнього звернення пояснив своє рішення.

Зауважте Лазебна подала заяву про відставку з посади глави Мінсоцполітики

Хто буде замість Венедіктової

Президент Володимир Зеленський в указі щодо відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової посилається на закон "Про правовий режим воєнного стану", який передбачає, що глава держави у цей період має повноваження відсторонити посадову особу та перекласти її обов'язки на іншу.

Відповідно до наступного указу президента, виконувачем обов'язків генерального прокурора України став Олексій Симоненко.

Чому відсторонили Баканова

Івана Баканова усунули від виконання обов'язків голови СБУ відповідно до 47 статті Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, у якій йдеться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.

Також цей закон передбачає проведення відповідного службового розслідування. Саме на термін його проведення посадовця відсторонюють від виконання обов'язків.

Усунення від виконання обов'язків скасовується, якщо у результаті проведеного службового розслідування підстави для ухвалення цього рішення не підтвердилися або ухвалене рішення про дисциплінарну відповідальність.

Що про своє рішення сказав президент

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський ще раз підтвердив свої укази та повідомив про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення від посади голови СБУ Івана Баканова.

У своєму зверненні глава держави також зауважив, що понад 60 прокурорів та співробітників СБУ після повномасштабного вторгнення росії залишилися на тимчасово окупованій території та працюють на ворога.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України,

– заявив Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського від 17 липня: дивіться відео