Соответствующие указы появились 17 июля вечером на сайте президента Украины. Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения объяснил свое решение.

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Кто будет вместо Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский в указе об отстранении генпрокурорки Ирины Венедиктовой ссылается на закон "О правовом режиме военного положения", предусматривающем, что глава государства в этот период имеет полномочия отстранить должностное лицо и переложить его обязанности на другое.

Согласно следующему указу президента, исполняющим обязанности генерального прокурора Украины стал Алексей Симоненко.

Почему отстранили Баканова

Ивана Баканова отстранили от исполнения обязанностей главы СБУ в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, в которой говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

Также этот закон предусматривает проведение соответствующего служебного расследования. Именно на срок его должностного лица отстраняют от исполнения обязанностей.

Отстранение от исполнения обязанностей отменяется, если в результате проведенного служебного расследования основания для принятия этого решения не подтвердились или принято решение о дисциплинарной ответственности.

Что о своем решении сказал президент

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский еще раз подтвердил свои указы и сообщил об отстранении Ирины Венедиктовой и отстранении от должности главы СБУ Ивана Баканова.

В своем обращении глава государства также отметил, что более 60 прокуроров и сотрудников СБУ после полномасштабного вторжения России остались на временно оккупированной территории и работают на врага.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированный между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины,

– заявил Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского от 17 июля: смотрите видео