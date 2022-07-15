Ее заявление поступило в Верховную Раду, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Сама министр свое решение пока не прокомментировала.
Ранее Верховная Рада может сменить одного из министров, – нардеп
Кто может заменить Лазебную
Нарддеп Ярослав Железняк утверждает, что новым министром соцполитики может стать Оксана Жолнович. В настоящее время она является руководителем департамента соцполитики и здравоохранения в Офисе Президента.
Кстати, о том, что в Украине могут сменить главу Минсоцполитики, писали еще в начале июля. Пока не известно, когда Верховная Рада будет голосовать за отставку Лазебной.
Что известно о Марине Лазебной
- В течение 2013 – 2014 годов чиновница возглавляла Государственную службу занятости Украины.
- С 2015 по 2019 год работала в проекте "Модернизация системы социальной поддержки украинцев". В 2019 году руководила Государственной социальной службой.
- На должность министра социальной политики Лазебную назначили 4 марта 2020 года, она занимает ее уже 2 года.