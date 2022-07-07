На должность министра якобы рассматривают Оксану Жолкович. Об этом заявил нардеп и заместитель главы парламентского комитета по финансам Ярослав Железняк.

Кстати Украина и ЕС могут вместе выплачивать пенсии украинцам, получившим временную защиту

Жолкович является руководителем департамента соцполитики и здравоохранения в Офисе Президента.

Говорят, что скоро у нас будет новый министр соцполитики,

– написал Железняк.

Официального подтверждения этой информации от правительства пока нет.

Что известно о назначении Лазебной

Согласно информации на сайте Кабмина, Лазебна в течение 2013 – 2014 годов возглавляла Государственную службу занятости Украины.

С 2015 по 2019 год чиновница работала в проекте "Модернизация системы социальной поддержки украинцев". С августа по октябрь 2019 года являлась главой Государственной социальной службы Украины.

На должности министра социальной политики находится более 2 лет. Ее назначили 4 марта 2020 года.

Может заинтересовать – Джонсон объявил об отставке с кресла премьера: видео