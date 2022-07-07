На посаду міністерки нібито розглядають Оксану Жолкович. Про це заявив нардеп та заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк.

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Наразі Жолкович є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента.

Кажуть, що скоро у нас буде нова міністерка соцполітики,

– написав Железняк.

Офіційного підтвердження цієї інформації від уряду поки немає.

Що відомо про призначення Лазебної

Відповідно до інформації на сайті Кабміну, Лазебна протягом 2013 – 2014 років очолювала Державну службу зайнятості України.

З 2015 по 2019 рік чиновниця працювала в проєкті "Модернізація системи соціальної підтримки українців". З серпня по жовтень 2019 року була головою Державної соціальної служби України.

На посаді міністерки соціальної політики перебуває понад 2 роки. Її призначили 4 березня 2020 року.

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