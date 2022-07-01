Спілкувалася очільниця українського міністерства з головою Комітету Європейського Парламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Пислару.

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Пенсії, податки та ЄС: про що Лазебна говорила в Брюсселі

Сторони розглянули питання майбутніх пенсійних виплат тим українцям, які отримали статус тимчасового захисту та під час його дії працювали в країнах ЄС. Вони розглянули можливість спільної виплати таких пенсій Україною та країнами ЄС. Політики також визначили, як враховуватимуть стаж та як платитимуть країни.

До речі, Пислару зазначив, що зараз слушний час для цього питання, адже Європарламент переглядає регламент про координацію систем соціального захисту. Під час цього перегляду можуть врахувати пропозиції України та поширити дію регламенту на українців.

Крім того, Лазебна просила, щоб українці та український бізнес, які переїхали в ЄС, але продовжують працювати на український ринок, платили податки до бюджету України. Також міністерка закликала не скасовувати соціальні гарантії українцям в ЄС, якщо вони повертаються на якийсь час додому, щоб вирішити свої справи.

У підсумку Лазебна та Пислару домовились спільно опрацювати перелік необхідних змін до регламенту ЄС та законодавства щодо податкових питань.

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