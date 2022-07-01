Общалась глава украинского министерства с главой Комитета Европейского Парламента по вопросам занятости и социальных вопросов Драгошем Пислару.

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Пенсии, налоги и ЕС: о чем Лазебная говорила в Брюсселе

Стороны рассмотрели вопросы будущих пенсионных выплат тем украинцам, которые получили статус временной защиты и работали в странах ЕС. Они рассмотрели возможность совместной выплаты таких пенсий Украиной и странам ЕС. Политики также определили, как будут учитывать стаж и как будут платить страны.

Кстати, Пислару отметил, что сейчас подходящее время для этого вопроса, ведь Европарламент пересматривает регламент о координации систем социальной защиты. Во время этого пересмотра могут учесть предложения Украины и распространить регламент на украинцев.

Кроме того, Лазебная просила, чтобы украинцы и украинский бизнес, которые переехали в ЕС, но продолжают работать на украинский рынок, платили налоги в бюджет Украины. Также министр призвала не отменять социальные гарантии украинцам в ЕС, если они возвращаются на время домой, чтобы решить свои дела.

В итоге, Лазебная и Пислару договорились совместно проработать перечень необходимых изменений в регламент ЕС и законодательство по налоговым вопросам.

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