За словами глави держави, понад 60 прокурорів та співробітників СБУ залишилися на тимчасово окупованих росіянами територіях та почали працювати на ворога. Саме тому виникли дуже серйозні запитання до їхніх безпосередніх керівників – Венедіктової та Баканова.

До теми Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та усунув з посади голову СБУ Баканова

Венедіктову та Баканова відсторонили від посад

На сайті Офісу Президента 17 липня з'явився указ про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби Безпеки України. Наступним опублікували указ щодо відсторонення від посади генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Виконувачем обов'язків генерального прокурора призначили Олексія Симоненка. До 30 березня 2019 року він працював офіцером у СБУ, а потім був кандидатом на посаду заступника директора ДБР. Прикметно, що в той час Бюро очолювала саме Венедіктова.

Зауважте, що голову СБУ та генпрокурорку лише відсторонили від посад. Звільнення Баканова можливе за умови, якщо таке рішення ухвалить президент за підсумками розслідування. Та ж ситуація і щодо звільнення Венедіктової.

Цікаво! З березня 2020 року Симоненко працював заступником генерального прокурора. Того ж року він передав справу, в якій фігурує заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до СБУ. Окрім цього, саме Симоненко підписав підозру 5 президенту України Петру Порошенку.

Чому відсторонили Баканова та Венедіктову

В указі президента щодо відсторонення генпрокурорки посилаються на закон "Про правовий режим воєнного стану". Він передбачає, що глава держави у цей період має повноваження відсторонити посадовця та перекласти його обов'язки на іншу людину.

Своєю чергою, Баканова відсторонили відповідно до 47 статті Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. У ній мовиться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.

Цей закон передбачає проведення службового розслідування, на термін якого посадовця усувають від виконання обов'язків. Рішення про відсторонення від посади можуть скасувати, якщо під час розслідування:

не підтвердяться підстави для усунення від виконання обов'язків,

ухвалять рішення про дисциплінарну відповідальність.

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Зеленський підтвердив своє рішення

Під час свого вечірнього звернення 17 липня президент Володимир Зеленський підтвердив свої укази про відсторонення Венедіктової та Баканова. Він наголосив, що конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожного посадовця в секторі безпеки та правоохоронних органах будуть оцінені.

Відповідна інспекція правоохоронних органів вже має перші результати й буде продовжуватися далі. Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів,

– зазначив президент.

За його словами, у 198 кримінальних провадженнях відповідним особам вже повідомили про підозру. Зокрема, понад 60 прокурорів та співробітників СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", – наголосив Зеленський.

Саме тому глава держави ухвалив рішення про відсторонення від посади генпрокурорки та усунення голови СБУ.

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