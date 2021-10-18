На початку вересня журналісти зафіксували як він приїхав до підозрюваного заступника керівника ОП на день народження на службовому автомобілі та був одним з останніх, хто пішов з вечірки.
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При цьому саме Симоненко забрав справу Татарова у Національного антикорупційного бюро України та передав провадження слідчому управлінню СБУ. В березні справу мали б передати до суду, однак уже більш ніж пів року прокурори ОГП блокують цей процес,
– зазначили у ЦПК.
Нагадаємо, Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу зі схемою з квартирами Нацгвардії. Збитки сягнули 81 мільйона гривень.
"Злив" справи Татарова
- Наприкінці 2020 року Олексій Симоненко забрав справу Татарова у НАБУ і передав її Службі безпеки України Одразу після цього він забрав справу в САП і передав її прокурорам одного із Департаментів ОГП.
- Венедіктова мала передати матеріали справи до суду, але не зробила цього. У лютому терміни досудового розслідування завершилися, тому Офіс генпрокурора мав передати справу до суду протягом 5 днів.
- Проте, Симоненко затягував час, вимагаючи непотрібних роз'яснень.