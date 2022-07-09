Відповідне прохання членкиня Палати представників США озвучила у п'ятницю 8 липня. Крім того, вона акцентувала на перебуванні Олега Татарова на посаді заступника Андрія Єрмака.

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Єрмак викликає багато занепокоєння

Публікація звернення Вікторії Спартц до Джо Байдена потрапила у мережу. Зауважимо, що уривок, в якому вона згадує Андрія Єрмака, прикритий чорною плашкою. Але згадка про нього міститься у загальному описі її листа. Там мовиться про "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з росією".

Крім того, Спартц у звернені до президента США згадала про Олега Татарова. Його Андрій Єрмак призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності. Його особа, на думку конгресвумен, "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік". Це й, переконана вона, стає причиною відсутності роботи САП, а також НАБУ.



Спартц звернулась до Байдена з проханням перевірити Єрмака / Скриншот її листа

Зі слів Спартц, "Єрмак викликає багато занепокоєнь". Причому не лише у США, а й за кордоном. Водночас вона підкреслила, що їй відомо, що про главу ОП високої думки радник Байдена з національної безпеки Джайк Салліван.

Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні,

– підкреслила вона.

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У МЗС закликають не повторювати наративи кремля

На закид Вікторія Спартц уже відреагували в українському МЗС. Спікер міністерства Олег Ніколенко спочатку висловив свою вдячність США за підтримку в протистоянні російській агресії. Водночас його здивувала заява конгресвумен.

Речник переконаний, що її заяви контрастують на фоні допомоги та підтримки, яку наша країна отримує від США. Мовляв, її дії – неприхована спроба повернути в американську політику наративи, які поширює росія. Мовиться про якісь зв'язки керівництва України з країною-агресоркою. І це робиться для того, щоб втягнути нашу державу у внутрішню політику Сполучених Штатів.

Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження,

– підкреслив він.

Крім того, він попрохав її не перешкоджати механізмам надання нашій державі військової допомоги від США. Натомість, переконаний Ніколенко, Спартц прагне посилити бюрократизацію цього процесу. І саме на це, підкреслює речник МЗС, очікують у кремлі.

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