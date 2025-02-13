Він заявив про виведення мільярдів гривень під час війни Петром Порошенком. Це він озвучив під час відвідування Хмельницької АЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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За якої умови санкції проти Порошенка скасують

Український президент наголосив, що запроваджені санкції не будуть останніми. За його словами, санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни, висловивши здивування у тому, що раніше фінмоніторинг нічого подібного не показував.

Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції,

– заявив він.

Володимир Зеленський пояснив, що санкції передбачають обмеження використання тих чи інших коштів, які були зароблені незаконним шляхом. Як розповів президент, йому відомо про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку ЗСУ.

Глава держави зауважив, що гроші з фондів передавали членам своєї партії. Президент також додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет. Їх скерують на потреби Сил оборони, і після цього санкції можуть бути зняті.