Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в органах влади та Службу безпеки України.

До теми РНБО запровадила санкції проти Порошенка: хто ще у списку

За що ввели санкції

Як офіційно повідомили в СБУ, санкції щодо Порошенка, Коломойського, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука є безстроковими. Пропозиції щодо застосування обмежень були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб.

Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається Служба безпеки України чи інші правоохоронні, чи антикорупційні органи,

– наголосили в СБУ.

Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України.

За даними слідства, під час виконання повноважень Президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від Росії і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

За матеріалами СБУ Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Джерела розкрили деталі щодо причин санкцій

Джерела 24 Каналу розкрили деталі, за що саме РНБО ввела санкції до українських олігархів на засіданні 12 лютого. Так, санкції проти політиків та бізнесменів запровадили за поданням Кабінету Міністрів України.

Усі особи, які опинилися в санкційному списку, здійснювали діяльність в інтересах Росії. Нині по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Так, санкції до колишнього президента України Петра Порошенка запроваджені через:

кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом Росії дозволив "Центренерго" купувати вугілля в так званій "ЛДНР". Це на довгий час позбавило Україну шансів на енергонезалежність від країни агресорки;

участь Порошенка у створенні "Партії регіонів" та роботі в уряді Януковича, коли він обіймав посаду міністра закордонних справ та брав участь у підготовці Харківських угод;

співпрацю з Росією. Так, володіючи активами в Росії, а саме фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму, Порошенко був зацікавлений у продовженні співпраці з країною-агресоркою та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

Що стосується бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, то до них санкції запровадили через те, що у 2023 році вони були засновниками та бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited". Вона через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті – платили податки в бюджет Росії, фінансуючи війну. Крім того, Коломойський та Боголюбов вивели понад 750 мільйонів гривень з "Приватбанку".

Підставами введення санкцій щодо колишнього нардепа Костянтина Жеваго стали:

його тісні зв'язки з Росією, зокрема – з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим;

злочини у банківській сфері, пов'язані з виведенням 500 мільйонів гривень кредитних коштів із банку "Фінанси та кредит".

підконтрольна Жеваго група компаній "Ferrexpo" ще донедавна співпрацювала з Росією. Так, "Автокраз" експортував до країни-агресорки вантажівки, "Росава" та "Преміорі" – автошини, які ще у 2022 році постачалися до так званих "ЛДНР".

Також під дію санкцій РНБО потрапив колишній нардеп, зрадник України та кум Путіна Віктор Медведчук. Обмеження проти колишнього лідера забороненої партії "ОПЗЖ" запровадили безстроково на підставі кількох старих епізодів, а також нових. Зокрема, мовиться про: