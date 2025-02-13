Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України.
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Що відомо про санкції РНБО
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО щодо низки українських бізнесменів і депутатів.
До списку потрапили:
- лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
- мільярдер Ігор Коломойський;
- колишній глава "ОПЗЖ" Віктор Медведчук;
- екснардеп Костянтина Жеваго, який фігурує у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва;
- мільярдер та співзасновник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбовв, який покинув Україну.
Санкції включають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.