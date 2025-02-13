Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України.

Дивіться також РНБО запровадила санкції проти Порошенка, – Forbes

Що відомо про санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО щодо низки українських бізнесменів і депутатів.

До списку потрапили:

  • лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
  • мільярдер Ігор Коломойський;
  • колишній глава "ОПЗЖ" Віктор Медведчук;
  • екснардеп Костянтина Жеваго, який фігурує у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва;
  • мільярдер та співзасновник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбовв, який покинув Україну.

Санкції включають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.