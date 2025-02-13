Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Які сценарії завершення війни пропонує Трамп

Як пише Bloomberg Economics, загалом є три сценарії завершення війни, які може запропонувати американський президент:

базовий та найбільш ймовірний,

оптимістичний для України варіант,

найгірший.

Так, найбільш ймовірним є сценарій, за умовами якого окупована територія залишиться в "підвішеному стані" в осяжному майбутньому і під фактичним контролем Росії. Очікується, що можуть бути деякі обміни територіями. Зокрема, мовиться про російську територію в Курській області, яку нині контролюють Сили оборони України.

За такого сценарію Україна отримає певні гарантії безпеки. Переговори у такому випадку будуть зосереджені на тому, наскільки сильними будуть гарантії, однак вступ країни до НАТО поки не розглядається. Що стосується допомоги та військової підтримки США, то вона залежатиме не лише від України, а й від Європи. У ЗМІ пишуть, що якщо європейцям вдасться налагодити хорошу лінію зв'язку з Білим домом, то вони спробують переконати Трампа зберегти підтримку США Києву досить довго, щоб країни ЄС змогли швидко наростити власні можливості.

Що стосується другого сценарію – оптимістичного – він полягає в тому, що США і Європа на двосторонній основі зобов'язуються втрутитися, якщо Росія відмовиться від угоди. Однак ризик прямого конфлікту з Росією, як пише Bloomberg, "змушує побоюватися навіть деяких із найзатятіших прихильників України".

Крім того, в найкращому випадку санкції на Росію будуть посилюватися, а Київ отримає підтримку для розвитку власної оборонної промисловості та реформування ЗСУ, що відкриє шлях до членства в ЄС.