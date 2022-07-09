Високопоставлений представник Пентагону заявив, що росіяни досягають обмеженого та високозатратного прогресу. При цьому – лише на певних невеликих ділянках Донбасу.

Важливо росія не знищила жодного HIMARS, усі комплекси беруть участь у боях, – Пентагон

Успішні контрнаступи ЗСУ

Так, росіяни дійсно відстають від своїх термінів, вони не досягають цілей. Натомість у Пентагоні відзначили, що українські сили почали здійснювати ефективні локальні контрнаступи.

ЗСУ успішно використовують системи HIMARS, щоб зашкодити росіянам просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали.

Тому ми взагалі не бачимо, щоб росія вигравала цю битву,

– підсумували у Міноборони США.

США передадуть ще більше HIMARS

Ввечері 8 липня у Білому Домі заявили про ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів. Туди увійшли 4 нові системи HIMARS. Указ вже підписав президент США Джо Байден. Окрім цих систем, ЗСУ отримають й інше озброєння:

додаткові боєприпаси для HIMARS,

3 тактичні машини для евакуації техніки,

155-міліметрові артилерійські боєприпаси,

підривні боєприпаси,

контрбатарейні системи,

запчастини та інше обладнання.

Президент Володимир Зеленський одразу подякував Штатам. Він наголосив, що чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – першорядні потреби ЗСУ. Саме це допомагає тиснути на ворога.

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