Високопоставлений представник Пентагону заявив, що росіяни досягають обмеженого та високозатратного прогресу. При цьому – лише на певних невеликих ділянках Донбасу.
Важливо росія не знищила жодного HIMARS, усі комплекси беруть участь у боях, – Пентагон
Успішні контрнаступи ЗСУ
Так, росіяни дійсно відстають від своїх термінів, вони не досягають цілей. Натомість у Пентагоні відзначили, що українські сили почали здійснювати ефективні локальні контрнаступи.
ЗСУ успішно використовують системи HIMARS, щоб зашкодити росіянам просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали.
Тому ми взагалі не бачимо, щоб росія вигравала цю битву,
– підсумували у Міноборони США.
США передадуть ще більше HIMARS
Ввечері 8 липня у Білому Домі заявили про ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів. Туди увійшли 4 нові системи HIMARS. Указ вже підписав президент США Джо Байден. Окрім цих систем, ЗСУ отримають й інше озброєння:
- додаткові боєприпаси для HIMARS,
- 3 тактичні машини для евакуації техніки,
- 155-міліметрові артилерійські боєприпаси,
- підривні боєприпаси,
- контрбатарейні системи,
- запчастини та інше обладнання.
Президент Володимир Зеленський одразу подякував Штатам. Він наголосив, що чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – першорядні потреби ЗСУ. Саме це допомагає тиснути на ворога.
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