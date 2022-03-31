Про це в інтерв'ю Олені Трибушній розповіла речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль. Вона наголосила, що відмову Європи від газу відчують на собі також люди з оточення президента Росії.

До теми: Газ перестає бути привабливим, як це було до початку війни, – Зеркаль

Також Зеркаль зазначила, що близьке оточення Путіна та його родина заробляють насамперед на всіх LNG, які розташовані в Ямалі, Сахаліні.

Все те, від чого Європа може відмовитися насамперед,

– підкреслила Олена Зеркаль.

Ймовірна причина нападу Путіна

Також радниця міністра енергетики України прокоментувала теорію щодо однієї із причин війни Росії проти України. Мовляв наша держава володіє покладами сланцевого газу і контроль над цими ділянками потрібен Путіну.

Це дуже конспірологічна теорія. Так само можна сказати про Чорне море і видобуток газу на його шлейфі. Ні, думаю, що всі причини пов'язані з його (Путіна – 24 канал) імперськими амбіціями,

– розповіла Зеркаль.

Повне інтерв'ю Олени Зеркаль для 24 каналу: дивіться відео



